La selección de vóley masculino, en la categoría C, se proclamó campeón distrital en San Andrés tras una destacada participación que le permitió imponerse a sus rivales y alcanzar el primer lugar del certamen. El equipo demostró un alto nivel de juego, disciplina y entrega en cada encuentro, consolidándose como uno de los representativos más sólidos de la competencia.

Disciplina deportiva

El éxito alcanzado también refleja el trabajo realizado por el profesor José Ramiro Montenegro Gonzales, cuya labor técnica y compromiso fueron determinantes para fortalecer el rendimiento del plantel. Gracias a su dirección, los deportistas lograron potenciar sus habilidades y conformar un equipo competitivo que hoy celebra este importante título.

Con el campeonato distrital en sus manos, la selección ya centra su preparación en la etapa provincial, donde buscará mantener el buen nivel mostrado y seguir representando con orgullo a su institución. El equipo afrontará este nuevo desafío con el objetivo de continuar cosechando triunfos y avanzar en el camino hacia nuevas conquistas deportivas.

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