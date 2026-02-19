La desaparición del joven soldado Erick Eduardo del Piero Ochoa Candela ha generado profunda conmoción tras el comunicado emitido por el Ejército Peruano, que lo reporta como no ubicado luego de la fuerte explosión registrada en el Centro de Municiones del Ejército, conocido como “El Polvorín”, en la provincia de Pisco. El efectivo, de apenas 19 años, había ingresado al servicio militar en setiembre de 2025 y formaba parte del personal que realizaba labores técnicas cuando ocurrió el siniestro.

Joven desaparecido

Tras conocerse la información oficial, los familiares del soldado viajaron de inmediato hasta Pisco para exigir la intervención del Ministerio Público y de las autoridades competentes. La familia cuestiona la versión inicial proporcionada por el Ejército y reclama explicaciones claras sobre las circunstancias del hecho, al considerar inaceptable que, tras una explosión de tal magnitud, solo se haya informado una “desaparición” sin mayores precisiones.

Entre lágrimas, Victoria Candela, madre del joven, expresó su indignación y desesperación, señalando que su hijo recién iniciaba su carrera militar y no contaba con la experiencia necesaria para manipular material explosivo. La mujer exigió que el personal militar diga toda la verdad sobre lo ocurrido dentro del polvorín y reiteró que no se retirará del lugar hasta obtener respuestas concretas sobre el paradero de su hijo.

Cabe resaltar que la Fiscalía emitió un comunicado informando que inició una investigación preliminar para esclarecer las causas de la explosión registrada en el cuartel militar conocido como “El Polvorín”, hecho que dejó siete militares heridos y una persona desaparecida. El caso es conducido por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, bajo la tipificación inicial de lesiones culposas contra quienes resulten responsables.

