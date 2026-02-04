La violencia no da tregua en el distrito de San Andrés. Un trabajador de la financiera Compartamos resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por sujetos armados mientras realizaba labores propias de su trabajo en la calle Chosica, en un hecho que sembró pánico entre vecinos y transeúntes.

Herido de bala

La víctima fue identificada como Luis Alejandro Sigues Hernández, quien recibió varios impactos de balas en la pierna izquierda y cuerpo. El atentado ocurrió pasado el mediodía, a plena luz del día, evidenciando la audacia de los delincuentes y la grave situación de inseguridad que atraviesa la zona.

Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal habrían seguido al trabajador y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra para luego huir con rumbo desconocido. El ataque se produjo pese a encontrarse vigente el estado de emergencia, lo que pone en entredicho la eficacia de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades

Compañeros de la víctima acudieron en su auxilio y alertaron al serenazgo, que lo trasladó de emergencia al hospital de EsSalud de Pisco, donde permanece bajo atención médica. La Policía inició las diligencias correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Este nuevo hecho de sangre ha generado indignación y temor en la población, que denuncia sentirse desprotegida. Vecinos de San Andrés cuestionan la presencia y capacidad de respuesta policial, advirtiendo que la delincuencia continúa actuando con total impunidad incluso bajo un régimen de excepción que, en la práctica, no estaría garantizando la seguridad que los ciudadanos reclaman.

