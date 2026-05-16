Malestar e indignación generó entre vecinos del distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, la ausencia del alcalde distrital Eric Gamarra durante la audiencia pública de rendición de cuentas 2026, actividad que tenía como finalidad informar a la población sobre el avance de la gestión municipal.

Los ciudadanos calificaron este hecho como una falta de respeto y poca transparencia hacia la comunidad, señalando que una autoridad edil tiene la obligación de responder directamente ante la población sobre las acciones realizadas durante su administración.

Exigencia ciudadana

La audiencia pública estaba programada para las 3:00 de la tarde; sin embargo, inició después de las 4:00 p.m. y sin la presencia de ninguna autoridad municipal. Posteriormente, los funcionarios comenzaron sus exposiciones y minutos más tarde ingresaron algunos regidores, siendo evidente la ausencia del burgomaestre, situación que no fue explicada oficialmente durante el desarrollo de la actividad.

Vecinos recordaron además que no sería la primera vez que el alcalde se ausenta de reuniones importantes, incluso en sesiones relacionadas a su función como presidente del CODISEC.

Lo señalado por el ciudadano y periodista del distrito, Hugo Chávez, durante la exposición de los funcionarios, gran parte de la información presentada estuvo relacionada con gestiones y obras ejecutadas en el año anterior, sin anuncios considerados relevantes por los asistentes.

En la estación de preguntas, algunos ciudadanos expresaron su preocupación y consultaron sobre la ausencia de la autoridad edil, recibiendo respuestas calificadas como poco convincentes por parte del gerente municipal. Los asistentes cuestionaron además promesas incumplidas y la falta de explicaciones sobre diversos temas de interés público.

Entre los principales cuestionamientos planteados por los vecinos figuran el presunto exceso de contratación de personal, un viaje al exterior que, según indicaron, no habría sido sustentado adecuadamente, así como el supuesto uso indebido de movilidades adquiridas por la municipalidad.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO