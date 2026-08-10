Los vecinos de la calle Augusto B. Leguía, en la provincia de Pisco, cuentan con una vía renovada tras la culminación de los trabajos de pavimentación, construcción de veredas y colocación de reductores de velocidad.

Calidad de vida

La obra fue inaugurada y, según la información expuesta durante la actividad, demandó una inversión de 195 mil 432 soles. Los trabajos comprendieron más de 1,000 metros cuadrados de pavimento flexible y 197.37 metros cuadrados de veredas de concreto.

Durante la ceremonia, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, explicó que el proyecto tuvo una demora adicional, pero sostuvo que finalmente se logró retomar los trabajos y culminar la intervención. También indicó que, a pedido de los propios vecinos, se incorporó la intervención de un pasaje que no estaba contemplado inicialmente en el expediente.

La renovación de la calle tiene además relevancia para el tránsito en una zona cercana a establecimientos comerciales y mercados, debido a su conexión con otros puntos del cercado de Pisco.

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