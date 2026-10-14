El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, participó en la ceremonia de juramentación de las nuevas juntas directivas de las asociaciones Ebenezer Jhire, Santa Isabel y San Pablo, en el centro poblado San Miguel, donde los vecinos aprovecharon el encuentro para expresarle su agradecimiento por la ejecución de una obra de saneamiento que beneficiará a cientos de familias.

Trabajo en la zona

Durante la actividad, los residentes reconocieron la importancia del proyecto, que permitirá mejorar el acceso a los servicios básicos y atender una necesidad de las familias de este sector.

La ceremonia reunió a los representantes de las tres asociaciones, quienes asumieron formalmente sus responsabilidades al frente de sus respectivas juntas directivas. En ese contexto, el encuentro también sirvió para poner en relieve las demandas de los vecinos y la importancia de continuar impulsando obras que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

Cabe señalar que, en junio del 2026, más de 420 familias de los sectores Mirador Campo Verde y Campo Verde, en el centro poblado San Miguel (Pisco), se vieron beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado tras la culminación de dos proyectos de saneamiento ejecutados por la Municipalidad Provincial de Pisco.

Según la información proporcionada durante el acto, la inversión destinada a ambos proyectos ascendió a S/ 3 millones 953 mil y permitió la instalación de 420 conexiones domiciliarias de agua potable y 245 conexiones de alcantarillado.

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