El deportista pisqueño brilló en el Campeonato Nacional Open de Powerlifting, desarrollado en el Polideportivo de Villa El Salvador, en Lima, evento organizado por la Federación Deportiva Nacional de Levantamiento de Potencia. Pese a enfrentar contratiempos de última hora debido a una confusión en la fecha de su competencia, logró llegar a tiempo y demostrar su preparación física y mental en una de las competencias más importantes del país.

Disciplina deportiva

Compitiendo en la categoría de hasta 120 kilogramos, el atleta alcanzó una destacada actuación al obtener cinco medallas de oro y establecer nuevos récords nacionales en las modalidades de sentadilla y press de banca.

Asimismo, estuvo cerca de imponer una nueva marca en peso muerto, disciplina en la que reconoció que aún debe mejorar aspectos técnicos relacionados con el agarre. El deportista destacó que la fortaleza mental fue clave para superar las dificultades previas al certamen y alcanzar los objetivos trazados.

Tras su victoria, expresó su agradecimiento a Dios, a sus compañeros de entrenamiento Carlos Mendoza y Alexis Paul Gómez Alva, así como a Jesús Anchante De La Cruz por su apoyo y auspicio.

También reconoció el respaldo permanente de Luzmila Huertas Camacho, considerada una de las principales impulsoras del powerlifting nacional, y del Team Ica. Finalmente, dedicó este importante logro a la población de Pisco y celebró su clasificación al Campeonato Sudamericano de Powerlifting que se realizará en la ciudad de Santiago de Chile.

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