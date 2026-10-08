La Plataforma Provincial de Defensa Civil de Pisco realizó su sesión mensual para evaluar las condiciones de riesgo ante la proximidad de diversos eventos climáticos y definir acciones de prevención en los sectores más vulnerables de la provincia.

Por la prevención

Durante la reunión, encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, fueron revisados los reportes presentados por el equipo especializado, con especial atención a las zonas que podrían requerir medidas preventivas ante posibles emergencias.

Entre las principales disposiciones se planteó priorizar la atención de las familias consideradas más vulnerables y reforzar las acciones preventivas en los sectores ubicados en las inmediaciones del río Pisco, debido a la necesidad de mantener vigilancia sobre estas áreas ante eventuales escenarios asociados a fenómenos climáticos.

La autoridad provincial también puso en agenda la organización del último Simulacro Nacional Multipeligro de 2026, actividad que busca fortalecer la preparación de la población y de las instituciones frente a diferentes tipos de emergencias y desastres.

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