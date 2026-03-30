La población católica de la provincia de Pisco vivió con profundo fervor religioso la celebración del Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa. Ayer, desde tempranas horas de la mañana, cientos de fieles participaron masivamente en las actividades programadas por la Iglesia, demostrando una vez más la arraigada fe y tradición religiosa que caracteriza a la comunidad pisqueña.

Devoción y fe

La jornada comenzó a las 6:00 de la mañana con la tradicional bendición de las palmas en el atrio del Templo Belén, acto litúrgico que congregó a numerosos devotos provenientes de diversos sectores de la ciudad.

Posteriormente, los fieles participaron en una significativa caminata religiosa que simboliza la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, partiendo desde la Iglesia Belén hasta la Iglesia Matriz de Pisco, acompañados de cánticos, oraciones y alabanzas que marcaron el inicio oficial de las celebraciones de Semana Santa 2026.

Por la tarde, a las 4:30 p.m., se dio inicio al recorrido procesional del Señor del Triunfo, imagen que partió desde la Iglesia San Clemente para recorrer las principales calles de la ciudad de Pisco.

Durante su trayecto, la imagen fue recibida con muestras de devoción por numerosas familias que, desde las puertas de sus hogares, rindieron homenaje al paso del Señor con oraciones y expresiones de fe.

Una de las tradiciones más representativas de esta procesión es la presencia de una burrita real que transporta la imagen del Señor del Triunfo. Al respecto, el hermano Martín Apolaya, encargado de cultos de la Hermandad del Señor del Triunfo, explicó que el animal es preparado especialmente para esta ocasión, señalando que desde su nacimiento solo cumple la función de cargar la imagen durante la procesión anual, dedicando exclusivamente ese momento al servicio religioso.

La procesión también contó con la participación de numerosos niños y niñas que acompañaron con entusiasmo este tradicional recorrido, considerado uno de los actos más emblemáticos del Domingo de Ramos en Pisco. La hermandad rindió un emotivo homenaje a esta antigua devoción pisqueña que forma parte del patrimonio religioso de la provincia.

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