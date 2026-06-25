Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a un ciudadano venezolano identificado como Luis Carlos Fernández García (21) durante un operativo realizado el 23 de junio en la avenida Fermín Tangüis, en la provincia de Pisco. La intervención se produjo luego de que el sujeto fuera sorprendido presuntamente amenazando con un arma blanca a un transportista de la zona.

Grave delito

Durante el registro personal, los agentes hallaron en poder del intervenido doce bolsitas conteniendo marihuana (Cannabis sativa), cincuenta y cuatro ketes de pasta básica de cocaína (PBC), además de teléfonos celulares y otros objetos que serán incorporados a las investigaciones. La droga y las especies incautadas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las diligencias del caso.

Según informó la Policía, Fernández García viene siendo investigado por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el alcance de sus presuntas actividades ilícitas y establecer posibles vínculos con otros hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes en la provincia.

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