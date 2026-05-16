Cerca de 900 cartuchos de dinamita, cientos de fulminantes y varios metros de mecha lenta fueron incautados por la Policía Nacional del Perú durante un operativo realizado en un hospedaje del distrito de El Ingenio, en la provincia de Nasca.

Explosivos ilegales

La intervención permitió además la detención de un hombre identificado como Paco Guillermo Bovis Chagua, alias “Paco”, quien es investigado por el presunto delito contra la seguridad pública relacionado con la tenencia de materiales explosivos.

El operativo fue ejecutado por personal de la Región Policial Ica – División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS), en coordinación con efectivos de la Comisaría Sectorial PNP Nasca. La diligencia se desarrolló el pasado jueves 14 de mayo en el hotel “El Roble”, ubicado en el sector de Tulin, luego de que los agentes obtuvieran información sobre el presunto almacenamiento ilegal de explosivos.

Durante el registro policial, los efectivos encontraron una gran cantidad de material explosivo acondicionado en una habitación prefabricada. Entre lo decomisado se hallaron aproximadamente 900 masas de dinamita, un rollo de mecha lenta de alrededor de 500 metros y cerca de 300 fulminantes, además de otros accesorios utilizados para detonaciones.

Tras la intervención, Paco Guillermo Bovis Chagua fue detenido y trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes. La Policía indicó que el investigado afronta cargos por el presunto delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, contemplado en el Código Penal peruano, mientras se busca determinar si existen más personas implicadas en el caso.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y la fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Nasca acudió al lugar para participar en las diligencias de incautación y recopilación de pruebas.

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