En el marco del estado de emergencia vigente en la provincia de Pisco, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a un presunto clan familiar vinculado al tráfico ilícito de drogas y a otros delitos graves, durante un operativo ejecutado el pasado 15 de enero en la avenida Los Libertadores, distrito de Huancano.

Municiones y dinamita

Según información proporcionada por la Policía, la intervención se produjo tras un trabajo de seguimiento e inteligencia que permitió ubicar a los presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Hijos de Dios”. El operativo incluyó una persecución policial que culminó con la detención en flagrancia de Geanfranco Jeremy Velásquez Vásquez (26), alias “Pollo”, y Eliankar Roldán Sánchez (24), alias “Mami”.

Durante la intervención, los agentes incautaron un revólver marca Smith & Wesson con la serie erradicada, 35 municiones calibre .38 Special —25 de ellas percutadas—, así como 23 cartuchos de dinamita artesanal con sus respectivas mechas, lo que evidenciaría un alto nivel de peligrosidad y capacidad operativa del grupo intervenido.

Además, se decomisaron bolsas que contenían marihuana presuntamente destinada al tráfico ilícito, una motocicleta lineal marca Ronco, de color negro y rojo, con placa de rodaje 9718-8Y, y otros elementos considerados de interés para la investigación criminal.

De acuerdo con las diligencias preliminares, la Policía no descarta que el presunto clan familiar haya estado involucrado en otros delitos conexos, como robos, extorsiones, marcaje y reglaje, debido al tipo de armamento y explosivos hallados en su poder. Las autoridades investigan si estas armas y explosivos habrían sido utilizados o estaban destinados a la comisión de hechos violentos en la zona.

La PNP informó que los detenidos afrontan investigaciones por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, así como por delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Ambos permanecen a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para determinar la existencia de más integrantes y la posible red de distribución de droga.

