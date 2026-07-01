La Policía Nacional del Perú investiga las circunstancias de la muerte de Ederson Raúl Mendoza Mora de 39 años, quien fue hallado sin vida la mañana de ayer en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Nicolás de Piérola, en la provincia de Pisco.

Investigan en la zona

Según información preliminar, fueron los vecinos de la zona quienes advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades. Tras la alerta, efectivos policiales acudieron al inmueble para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes en coordinación con representantes del Ministerio Público, para el levantamiento del cadáver.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las autoridades no descartan la posibilidad de que se trate de un presunto homicidio que habría sido presentado para aparentar un suicidio. Sin embargo, esta hipótesis se encuentra aún en etapa preliminar y deberá ser corroborada o descartada mediante las pericias criminalísticas y la necropsia de ley.

Las investigaciones buscan determinar con exactitud las causas y circunstancias del fallecimiento. Para ello, agentes especializados continúan recabando evidencias y testimonios tanto dentro como fuera del inmueble donde ocurrió el hecho.

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