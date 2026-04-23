Este 22 de abril, en la Plaza de Armas de Pisco, la Policía Nacional del Perú conmemoró el aniversario de la histórica Operación Chavín de Huántar (1997), considerada una de las misiones de rescate más exitosas a nivel mundial.

Histórica lucha

En este contexto, se rindió un emotivo homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron en la lucha contra el terrorismo, destacando su valentía y sacrificio en defensa de la paz y la democracia del país.

Esta fecha recuerda el coraje de las fuerzas del orden, quienes lograron la liberación de 72 rehenes secuestrados por el grupo terrorista MRTA, marcando un hito en la lucha contra el terrorismo en el Perú.

La ceremonia protocolar estuvo presidida por el Coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, jefe de la División de Orden y Seguridad de Pisco. Asimismo, contó con la participación de la abogada Rosa Mercedes Casavilca.

Honor y gloria

Asimismo, los oficiales y suboficiales de la División de Orden y Seguridad - Divopus Chincha rindieron homenaje a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por su lucha contra el terrorismo.

La ceremonia realizada en el frontis de la División fue por la conmemoración de la operación denominada “Chavín de Huántar”, en la que fueron rescatados más de 70 personas, secuestradas por el grupo terrorista MRTA.

El evento estuvo presidido por el coronel Pedro Porras Cuba y contó además con la presencia de militares para recordar esta exitosa operación. Asimismo se rindió homenaje a los ciudadanos que perdieron la vida en la lucha contra el terrorismo.

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