En el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica, se realizó la presentación oficial de la reina de la 61° edición del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, Camila Alexandra González Uculmana, de 18 años, quien obtuvo la corona el pasado sábado 28 de febrero.

El acto se llevó a cabo con la presencia del alcalde de Ica, Ing. Carlos Reyes, la presidenta de la Comisión Especial del FIVI 2026, Abogada Ana María Huarcaya, y la representante de la Subcomisión de Protocolo, Ing. Yessica Puchuri Manco, entre otros regidores, productores vitivinícolas y funcionarios.

Reina de la vendimia

Durante su presentación ante la prensa, la nueva soberana expresó su gratitud y compromiso.

“Rescato la creencia que tengo hacia el Señor de Luren y creo que gracias a él he obtenido esta corona, que me ha dado la fuerza y la valentía de participar en este festival tan hermoso. Quiero decirle al público iqueño que tienen una reina comprometida, una embajadora de su región que representará con honor y responsabilidad. Seré una reina activa porque la vendimia es unión y el vino es amor”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Ica, Ing. Carlos Reyes, destacó la juventud, inteligencia, valentía y belleza de Camila, y reafirmó la importancia de trabajar unidos en torno a esta tradición.

“Quiero que todo el pueblo de Ica le dé la bienvenida, auguremos el mayor de los éxitos y reconozcamos su compromiso con la vendimia. Todos estamos llamados a trabajar por la unidad de esta tradición; nuestra cultura nos lo demanda”, añadió.

Camila Alexandra González será la encargada de liderar las actividades del festival, que incluyen desfiles, espectáculos artísticos, presentaciones culturales y eventos relacionados con la promoción de la viticultura local.

El FIVI 2026 se desarrollará en el Campo Ferial de Ica del 6 al 16 de marzo, consolidándose como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de la región, promoviendo la tradición vinícola y la identidad iqueña.

