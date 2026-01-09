El presidente de la República, José Jerí Oré, realizó la mañana del jueves 8 de enero una amplia visita oficial a la provincia de Pisco, donde cumplió una agenda de actividades orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, promover el desarrollo y reafirmar la fe del pueblo pisqueño. Su arribo se produjo a primeras horas del día, generando expectativa entre autoridades y población.

Visita presidencial

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la activación inmediata de la División Policial de Pisco, con la designación del coronel PNP Daniel Elías como jefe de esta unidad. El mandatario señaló que en los próximos días se implementarán estrategias operativas para enfrentar y erradicar de raíz la delincuencia que viene afectando a la ciudad.

Como parte de sus actividades protocolares, a las 8:00 a.m. el presidente participó en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, acompañado por las principales autoridades de la provincia. Posteriormente, se trasladó a la Iglesia Belén, donde asistió a la solemne “Misa por el Perú” y realizó la entrega de una medalla presidente de la república al Señor de la Agonía, patrón jurado y protector de la provincia de Pisco.

La ceremonia religiosa contó con la presencia de ministros de Estado, jefes policiales, alcaldes distritales y provinciales, así como una masiva concurrencia de fieles que abarrotó el templo. La misa fue oficiada por el padre Pedro Guillén, párroco de Pisco, en un ambiente de recogimiento y reflexión, donde se elevó una oración por la paz, la unidad y la seguridad del país.

Seguidamente, la comitiva presidencial realizó una inspección a la moderna central de videovigilancia del distrito de Túpac Amaru Inca, recientemente inaugurada. Durante la visita, la alcaldesa Fresia Choccña y el congresista Raúl Doroteo destacaron los beneficios del sistema, señalando que las recientes capturas en la provincia se lograron gracias a esta implementación.

El presidente exhortó a las municipalidades a priorizar estos proyectos, recordando que existe presupuesto destinado a seguridad ciudadana, para finalmente culminar su visita en el puerto San Martín, en el distrito de Paracas, donde se abordaron temas estratégicos para el desarrollo y progreso sostenible de la provincia.

