El último viernes se llevó a cabo el Taller de Asesoría en la Búsqueda de Empleo, una iniciativa orientada a fortalecer las competencias de empleabilidad de los participantes y mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

Acceso a oportunidades

La actividad fue organizada por la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha y la Dirección Regional de Trabajo de Ica, en coordinación con la consultoría ASLAN, que brindó orientación especializada y herramientas prácticas durante la jornada.

En el desarrollo del taller, los asistentes recibieron información clave sobre la elaboración de currículum vitae, técnicas para afrontar entrevistas laborales y el uso de canales efectivos para la búsqueda de empleo. Estas herramientas buscan mejorar el perfil de los participantes y facilitar su acceso a nuevas oportunidades laborales.

La jornada registró una activa participación, reflejando el interés de los asistentes por fortalecer sus capacidades y mejorar sus condiciones de empleabilidad en un contexto donde la competitividad laboral exige una preparación constante.

Las actividades forman parte de las acciones que se viene impulsando en la región de Ica para promover el desarrollo profesional y brindar mayores oportunidades a la población en la búsqueda de empleo.

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