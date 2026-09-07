En el marco de las actividades desarrolladas en la Plaza de Armas de Ica, la Municipalidad Provincial de Ica reconoció al notario público Dr. Gino Barnuevo Cuellar por su destacada trayectoria y por su valioso aporte a las gestiones que permitieron avanzar en la donación de un terreno de 35 hectáreas a favor del Ejército del Perú.

Medalla de la ciudad

La distinción fue otorgada por el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, mediante la Resolución de Alcaldía N.º 519, documento que reconoce el apoyo profesional del notario en el proceso administrativo y legal para hacer posible la transferencia del terreno, destinado a la construcción de la Base Militar “Catalina Buen Día de Pecho”, en el sector de La Tierra Prometida, distrito y provincia de Ica.

Como parte del reconocimiento, Barnuevo Cuellar fue declarado Hijo Predilecto de la Ciudad de Ica y recibió la Medalla de la Ciudad, en mérito a su noble y destacada labor en beneficio de la provincia.

Durante sus declaraciones, el notario manifestó que la distinción representa un reconocimiento especialmente significativo para él y recordó que, a lo largo de los años, ha participado en diversas actividades orientadas al servicio de la comunidad, entre ellas su labor en el Club Rotary de Ica y su desempeño como regidor.

“Siempre hemos trabajado a favor de la ciudad”, señaló, al destacar que la llegada de una instalación militar constituye una necesidad importante para una región con el peso económico y productivo de Ica.

El Dr. Barnuevo Cuellar ejerce la función notarial en la avenida Matías Manzanilla desde hace más de 28 años, periodo durante el cual ha brindado servicios vinculados a la seguridad jurídica y transparencia de los actos y trámites notariales.

Finalmente, el reconocido notario hizo un llamado a acelerar los trabajos para que las 35 hectáreas puedan convertirse en la infraestructura militar proyectada para la región.

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