El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), brindó acompañamiento a los potenciales exportadores de la región durante su participación en la Rueda de Negocios Nacional, desarrollada en el marco de la Expo Perú Los Andes – Huancavelica 2026.

Desarrollo regional

Esta importante plataforma comercial permitió establecer vínculos con compradores nacionales, promocionar la oferta exportable de la región Ica e identificar nuevas oportunidades de negocio, contribuyendo a la apertura de nuevos mercados y al fortalecimiento de la competitividad de las empresas participantes.

Como resultado de esta jornada comercial, se concretaron importantes compromisos de venta con reconocidos compradores, entre ellos la cadena hotelera Marriott, Compañía Hotelera del Centro, Ecovalle y otras empresas nacionales interesadas en incorporar productos iqueños a sus cadenas de abastecimiento.

Estos acuerdos representan un importante avance para el posicionamiento de la oferta exportable de la región en nuevos mercados y fortalecen las oportunidades comerciales para los productores y empresas participantes.

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