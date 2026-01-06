La región Ica se posicionó en el primer lugar a nivel nacional en el Concurso Nacional de Reconocimiento a la Participación Estudiantil “Ideas en Acción 2025”, gracias al proyecto “Convivencia inclusiva en el recreo: Venciendo el silencio y superando barreras”, presentado por la IE CAP. FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

Talento escolar

Para reconocer este logro, la Dirección Regional de Educación de Ica, junto a la UGEL Pisco, organizó una ceremonia especial donde se homenajeó a estudiantes, directores y docentes asesores de los equipos ganadores en la etapa regional.

El concurso tiene como finalidad promover el ejercicio pleno de la ciudadanía, fomentando la reflexión, el análisis, la toma de decisiones, el bienestar socioemocional y la formulación de propuestas frente a problemas y temas de relevancia pública para los estudiantes.

En la etapa regional, la I.E. San Luis Gonzaga obtuvo el primer puesto, mientras que la I.E. Fe y Alegría 68 logró el segundo lugar, consolidando el compromiso y talento de la comunidad educativa iqueña en iniciativas que promueven la inclusión, la participación y el liderazgo estudiantil.

