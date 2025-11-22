La Institución Educativa Emblemática San Luis Gonzaga vuelve a ponerse en vitrina nacional gracias al talento, compromiso y liderazgo de sus estudiantes, quienes han logrado llegar a la etapa final del Concurso Nacional “Ideas en Acción – Proyecto Vitrina”, promovido por el Ministerio de Educación. En esta fase definitiva, los estudiantes compiten con los mejores proyectos del país y necesitan del apoyo ciudadano mediante votación virtual para alcanzar el primer lugar.

Proyectos finalistas

Los proyectos finalistas representan el trabajo articulado del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, dentro de la Estrategia Nacional de Participación Estudiantil “Somos Pares”, y fueron elaborados por el equipo estudiantil “Guardianes de la Vida”.

Los proyectos que hoy destacan a nivel nacional son:

1. “Sin adicciones, elegimos cuidarnos y divertirnos mejor”. Iniciativa que busca prevenir el consumo de drogas y alcohol en la institución educativa, promoviendo una cultura de autocuidado, recreación saludable y trabajo colaborativo.

2. “Brigada Escolar de Apoyo entre Pares”. Propuesta que implementa brigadas estudiantiles en cada aula, dedicadas a la prevención, alerta temprana y acompañamiento frente a situaciones de adicción, fortaleciendo la convivencia escolar y el soporte entre estudiantes.

Votar en el link

Para que la I.E. San Luis Gonzaga consiga el primer lugar nacional, se invita a toda la comunidad iqueña, exalumnos, familias y público en general a ingresar al siguiente enlace de votación:

👉 https://ideasenaccion.perueduca.pe/votacion-publica

Votar ingresando al link. Una vez dentro, le dan click al departamento de Ica y escogen “Sin adicciones, elegimos cuidarnos y divertirnos mejor” y le dan click al corazoncito, ahí significa que ya tienen la primera votación. Luego tienen que elegir otros dos proyectos más de otros departamentos del Perú para que la votación sea válida. Luego presionan en votar que se encuentra en la franja amarilla, donde saldrá una nueva ventana y darán check en el cuadradito, ingresarán su correo electrónico, esperarán el código de verificación, lo copiarán. Luego seleccionan la provincia donde están y copian el código captcha y por último dan click en votar. Donde le saldrá una pantalla que dice que su voto ha sido registrado.

Cada voto es un impulso para que los estudiantes sigan demostrando el poder de la participación estudiantil y el compromiso de la juventud gonzaguina con el bienestar de su comunidad.

