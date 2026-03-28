La oficina regional del Reniec en Ica anunció que atenderá durante los días feriados con el fin de enfrentar la alta demanda de trámites en el marco de las Elecciones Generales 2026. El jefe regional, Dr. Marco Garrido, informó que esta medida busca facilitar el acceso de los ciudadanos a sus documentos de identidad.

También los domingos

En ese sentido, precisó que la sede principal viene operando con horario extendido de lunes a viernes, brindando atención durante 12 horas continuas, desde las 7:45 de la mañana hasta las 7:45 de la noche.

Además, los sábados se amplió el servicio hasta las 3:45 de la tarde y, recientemente, se incorporó la atención los días domingos. Estas acciones han permitido reducir la congestión en las oficinas. Asimismo, se exhorta a la población a acudir en horarios alternativos.

Respecto a los feriados de Semana Santa, el funcionario indicó que se mantendrán los horarios ampliados, priorizando la entrega de DNI, considerado el único documento válido para sufragar.

También aclaró que los DNI vencidos, incluidos los de formato azul, podrán ser utilizados en estas elecciones. No obstante, recomendó a los ciudadanos regularizar sus documentos con anticipación. De igual forma, recordó que varios trámites pueden realizarse de manera virtual.

Finalmente, Garrido informó que se vienen realizando coordinaciones para reforzar la atención en el módulo MAC del centro comercial Megaplaza Ica, con la posible incorporación de más personal y ventanillas.

Esto permitirá agilizar los procesos y mejorar el servicio. Reiteró el llamado a la ciudadanía a no dejar los trámites para último momento. Además, invitó a informarse a través de los canales oficiales del Reniec.

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