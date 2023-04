Los accidentes de tránsito continúan enlutando a decenas de familias iqueñas, asimismo han generado más de un centenar de heridos en solo un mes, que fueron auxiliados en carreteras y en vías urbanas de la región, siendo llevados de emergencia al Hospital Regional de Ica. Muchos de ellos aún se encuentran hospitalizados tras presentar graves fracturas.

Sufrieron fracturas

El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (Emed), del Hospital Regional de Ica, detalló que solo en el mes de marzo del 2023, los profesionales de la Salud atendieron a un total de 128 personas heridas por siniestros viales, quienes fueron llevadas por ambulancias, serenazgo, familia u otro al nosocomio tras sufrir accidentes por choques, atropellos, despistes y otros.

Los heridos presentaban lesiones de cabeza y cerebro, cuello y espalda, pecho y las costillas pélvicas y abdominales. Asimismo, en otros casos se ocasionaron heridas graves en la pierna y rodilla, pie y el tobillo y en el más crítico sufrieron fracturas de huesos que necesitaban operación y un tratamiento médico con terapias por varios meses. Solo el mes pasado se registraron 102 accidentes de tránsito entre motocicletas, automóvil, microbús y otros. También se reveló que durante los fines de semana (viernes, sábado, domingo) se presentan más personas lesionadas por atropellos y choques en las pistas, y que están vinculados a conductores en estado de ebriedad.

Muerte en Panamericana Sur

Ayer, las pistas iqueñas nuevamente se tiñeron de sangre, aumentando el número de muertes por accidente de tránsito a 14 decesos, esta vez un joven fue atropellado de manera fatal en la Panamericana Sur, en el sector de Barrio Chino.

Se trata de Wilmer Riveiro Ancón de 25 años de edad, quien se encontraba en el kilómetro 262 de la transitada vía, al promediar las 4 de la madrugada. La poca iluminación de la zona habría originado que un vehículo no lo distinga y lo arrolle brutalmente causándole la muerte.

Testigos del lugar indican que el joven se encontraba esperando un bus, y se presume fue atropellado por una camioneta Toyota, color blanco de placa BML-929 de propiedad de la Agrícola Huarmey SAC, el mismo que se habría fugado y por el exceso de velocidad quedó empotrado en una vivienda de esteras.

Horas después llegaron al lugar de la muerte violenta peritos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo. “Aquí no hay control policial y los buses y camiones no respetan la velocidad, varias personas se han salvado de ser atropelladas, y en la noche no hay postes que den un buen alumbrado”, dijo la vecina Omayra Cayampi.

En tanto, en el año 2022, las cifras de accidentes de tránsito a nivel regional llegaron a un total de 2 mil 154 siniestros viales por exceso de velocidad, ebriedad, imprudencia, invasión de carril, despistes, choques y otros, que generaron la cantidad de 1290 personas heridas, mientras que otros 91 ciudadanos fallecieron.

