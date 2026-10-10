Rescatistas de perros y gatos de Ica, La Tinguiña, Parcona y La Tierra Prometida participaron en una mesa técnica realizada en el campo ferial de Ica, donde evaluaron el proyecto de una nueva ordenanza municipal para proteger a los animales rescatados y en situación de vulnerabilidad.

En la reunión participaron representantes de la Municipalidad Provincial de Ica, la Dirección Regional de Salud (DIRESA), el Colegio Médico Veterinario y la abogada María Angélica Flores, secretaria del Consejo Regional de la Juventud (COREJU).

Protección animal

Durante el encuentro, los animalistas advirtieron que algunos requisitos planteados en el proyecto podrían dificultar su labor voluntaria, entre ellos la presentación de antecedentes penales y judiciales, así como evaluaciones psicológicas para quienes administran refugios temporales. Flores también cuestionó la falta de claridad sobre el financiamiento de los microchips propuestos para identificar a los animales, al señalar que los rescatistas cubren con sus propios recursos los gastos de alimentación y cuidado.

Por su parte, los representantes de los rescatistas solicitaron que la normativa contemple las condiciones reales en las que trabajan y que las medidas de protección no se conviertan en obstáculos para atender a los animales abandonados.

Romina Taipe, representante de Patitas de Apoyo, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las organizaciones y las autoridades, y pidió respeto por la labor voluntaria que realizan en distintos sectores de la provincia.

Los participantes agradecieron la disposición del alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, para abrir espacios de diálogo y señalaron que se había previsto una segunda reunión para revisar las observaciones al proyecto.

Una vez culminada esa etapa, la propuesta sería remitida al pleno del Concejo Municipal de Ica, donde los regidores debatirían su eventual aprobación. El objetivo planteado por los rescatistas fue contar con una ordenanza que contribuya al bienestar de perros y gatos y permita articular el trabajo entre la municipalidad y los refugios temporales.

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