El colegio Divino Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Pisco Playa, sufrió su quinto robo, en plena vigencia del estado de emergencia, situación que ha generado preocupación entre docentes, estudiantes y padres de familia.

Inseguridad en la zona

Según la directora del colegio, los delincuentes “entran como si fuera su casa”. Hasta el momento, los robos anteriores habían dejado pérdidas de computadoras, televisores y otros equipos educativos, pero en esta última ocasión los ladrones se llevaron incluso el motor de agua, dejando sin servicio a los niños y afectando el normal desarrollo de las clases.

Los docentes señalan que estas constantes incidencias no solo generan pérdidas materiales, sino que también afectan el ambiente educativo y la seguridad de los estudiantes. “Nos sentimos vulnerables, porque aunque estamos en estado de emergencia, los robos siguen ocurriendo y no hay medidas de protección suficientes”, comentaron.

VIDEO RECOMENDADO