En un paso importante para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en el distrito, la Municipalidad Distrital de Salas firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. El acuerdo compromete al municipio a ejecutar la inversión pública necesaria para implementar la futura Compañía de Bomberos de Salas.

Atención de emergencias

El convenio fue suscrito por el alcalde Javier Fernández Matta y el general Juan Carlos Morales Carpio, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú e Intendente Nacional de Bomberos. El acto protocolar se realizó en presencia de autoridades locales y representantes del cuerpo de bomberos.

Durante la ceremonia, también se llevó a cabo la juramentación del Comité Organizador de la futura compañía, integrado por representantes municipales y de la comunidad, entre ellos el propio alcalde, quien presidirá el comité.

El objetivo del grupo es llevar adelante la implementación de esta unidad que permitirá una respuesta rápida y adecuada ante incendios, desastres naturales u otras emergencias en el distrito.

La creación de esta nueva unidad de bomberos marca un hito para Salas, una localidad que hasta ahora no contaba con una estación propia y dependía de apoyo externo para la atención de emergencias.

