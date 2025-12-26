Un grave accidente de tránsito se registró la tarde del 25 de diciembre en el kilómetro 11 de la carretera Nasca–Puquio, antes del sector Sol de Oro, dejando como saldo al menos siete personas heridas, entre ellas un menor de edad y una persona con discapacidad visual.

Brutal siniestro

El siniestro fue reportado a las 2:44 de la tarde, cuando un automóvil que se desplazaba desde Puquio con destino a la provincia de Nasca sufrió un despiste seguido de una volcadura, quedando el vehículo con severos daños materiales.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo General de Bomberos de Nasca y Vista Alegre, encabezadas por la Compañía N.° 82 (RESLIG-82), quienes realizaron labores de rescate y brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

Los primeros cuatro heridos fueron trasladados en la camioneta de la Compañía 82 de Nasca, mientras que la ambulancia de la Compañía N.° 200 María Reiche Newman de Vista Alegre evacuó a otra de las víctimas. Posteriormente, una tercera ambulancia trasladó a dos heridos más, algunos de ellos en camilla y otros en silla de ruedas debido a la gravedad de sus lesiones.

Antes de las 4:00 p. m., los heridos ingresaron al área de Emergencia del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde reciben atención médica. Entre los afectados se encuentran Delfín Yauyo Roque, Elen Ayala Atagua, Diel Villanueva Ayala, Gael Yauyo Ayala (65) y Daleska Yauyo Ayala.

Efectivos policiales se trasladaron hasta la zona del accidente para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes, mientras se investigan las causas del despiste y la posterior volcadura.

VIDEO RECOMENDADO