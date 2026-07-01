La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó y alertó a la ciudadanía que, toda persona natural o jurídica que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo u otra modalidad, y colocar dichos fondos como créditos o inversión, debe contar con autorización previa de la SBS, tal como lo dispone la Ley N.º 26702.

Seguridad con ahorros

En ese sentido, la SBS advierte que, regularmente, aparecen entidades y/o personas naturales que invitan al público a confiarle su dinero, bajo la promesa de pagarle altos intereses, presentándose ante la ciudadanía como expertos en la gestión de inversiones en diversos rubros comerciales.

Lamentablemente, la apariencia de legalidad y de seguridad que proyectan estas entidades se diluye pronto, pues dejan de pagar los intereses prometidos y no restituyen el capital que le entregó el público, y terminan desapareciendo con el dinero recibido, generando un gran perjuicio económico a la ciudadanía.

Cabe indicar que, de enero a diciembre de 2025, la SBS recibió 2017 denuncias sobre esquemas ilegales. De esta cifra 1532 fueron sobre aplicativos informales, 169 de esquemas de captación ilegal de dinero, 88 préstamos fraudulentos y 228 otras modalidades. De enero a mayo de 2026, se han registrado 1204 denuncias sobre esquemas ilegales, la mayoría de ellas sobre aplicativos de préstamos informales (896), otras sobre entidades que captan ilegalmente dinero del público (82), entre otras.

Ante esta situación, la SBS invocó a la ciudadanía a informarse de forma adecuada y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero.

Para ello, puso a disposición para consultas o denuncias la línea gratuita a nivel nacional 0-800-10840, el 01 200-1930; o escribir al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También, pueden visitar el portal institucional de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad, para conocer cuáles son las únicas entidades autorizadas por la SBS para recibir dinero del público.

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