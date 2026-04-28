El club Sport Bolognesi se proclamó campeón de la Liga Distrital de Fútbol de Pisco 2026 tras imponerse por 1-0 a Manuel Pardo en la fecha final del campeonato. La escuadra verde selló una campaña sólida y efectiva, logrando el título ante su clásico rival en un duelo decisivo que definió al mejor equipo de la temporada.

Final de infarto

Tras el pitazo final, jugadores, comando técnico e hinchada desataron una serie de celebraciones que se extendieron dentro y fuera del campo de juego. La obtención del campeonato marca un nuevo logro para Club Sport Bolognesi, que vuelve a posicionarse como protagonista del fútbol local. La alegría se reflejó en cada integrante del plantel, que festejó con orgullo este importante título distrital.

Con este resultado, ya se conocen a 12 de los 14 equipos clasificados a la Etapa Provincial 2026. Por Pisco avanzan Sport Bolognesi como campeón y Manuel González Prada como subcampeón. También clasificaron Juventud Lircay y Defensor El Chaco (Paracas), Juventud Manuel Carrillo y Juventud Santa Cruz (San Andrés), Miguel Grau y América Santa Rosa (Túpac Amaru Inca), CD Nápoles y FC Los Ángeles de Miraflores (Humay), así como Los Tigres y Bad Boys (San Clemente). Solo resta definir a los dos representantes del distrito de Independencia para completar el cuadro provincial.

Clasificados y campeones

Asimismo, el pasado domingo 26 de abril se desarrollaron diversas jornadas deportivas en la región Ica, donde las ligas distritales de fútbol de Los Aquijes, Pueblo Nuevo (Chincha) y Tate vivieron finales, partidos decisivos y ceremonias de premiación que congregaron a clubes, dirigentes e hinchada local.

En el distrito de Los Aquijes se disputó la gran final de la Liga Distrital de Fútbol, encuentro que se vivió con gran entusiasmo y participación de la afición. El conjunto de Sport Vasco de Gama – El Arenal logró imponerse en la definición y consagrarse campeón distrital, tras un partido que culminó con un marcador de 2-0 frente al Club Nueva Esperanza – La Achirana. La jornada fue destacada por la organización como un impulso al talento local.

En paralelo, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, se disputó un encuentro clave en el estadio Félix Castillo Tardío, correspondiente a la Liga Distrital de Fútbol, donde el Club Sport Simón Bolívar logró una importante victoria por 2-1 frente al Club Santa Rosa JR. Con este resultado, el conjunto “amarillo” consiguió su clasificación a la Copa Perú – Etapa Provincial.

Por otro lado, en el distrito de Tate se llevó a cabo la ceremonia de clausura del campeonato 2026 de la Liga Distrital de Fútbol, donde se reconoció a los equipos que lograron avanzar a la etapa provincial de la Copa Perú. El título de campeón fue obtenido por el Club Unión Pacífico, mientras que el Club Defensor Luren se quedó con el subcampeonato, ambos asegurando su clasificación a la siguiente fase del torneo.

La premiación estuvo acompañada por una importante presencia de hinchas, quienes celebraron con entusiasmo la entrega de trofeos y reconocimientos individuales a los jugadores más destacados del campeonato. Entre ellos, Francisco Pachas Cortez fue distinguido como goleador del torneo defendiendo la camiseta de Unión Pacífico, mientras que Pedro Clavero Flores, de Defensor Luren, fue reconocido como arquero menos batido. Asimismo, Luis Mere Mendoza, de Inter Cosmos, fue elegido jugador revelación, y Brian Vásquez Echajaya, del club Buenos Aires, recibió el reconocimiento como mejor jugador del campeonato.

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