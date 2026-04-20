La final de la Liga Distrital de Fútbol de Chincha Alta acabó con un marcador de 2 – 1 a favor de Domingo Dianderas FC sobre Club Juventud Dos de Mayo.

Encuentro deportivo

Los goles llegaron en la segunda mitad. Ángelo Guillén, volante de ´el papá de Cruz Blanca´, puso el primero de la noche en el estadio Félix Castillo Tardío. La igualdad para Dianderas llegó con Martínez. Y en los minutos finales del encuentro Ayona consigue la remontada, que permite a su club reencontrarse con la copa tras varios años de sequía.

Dianderas se convirtió en el campeón chinchano, y junto a Dos de Mayo (subcampeón) avanzan a la siguiente fase, en donde se medirán con los campeones de las otras ligas distritales de fútbol, que están cerrando sus fechas para conocer a sus representantes para la provincial.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO