El jefe zonal 5 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), ingeniero Ricardo Rosas, informó que el caudal del río Ica experimentó un incremento progresivo durante la noche del último lunes 16 de febrero, situación que generó alarma entre la población.

Emergencia fluvial

Según detalló, en Ocucaje y Santiago se registraron lluvias de aproximadamente 5 milímetros, mientras que en Parcona y San Camilo se reportaron 3 milímetros. Las mayores precipitaciones se presentaron entre el sector de Tacama y Huamaní, en el distrito de Los Molinos, donde se alcanzaron hasta 6 milímetros por metro cuadrado, contribuyendo al aumento del volumen hídrico.

Aunque las lluvias fueron calificadas como ligeras dentro del pronóstico oficial, el factor determinante fue su duración, que se extendió entre seis y ocho horas continuas en algunos sectores. Esta persistencia generó acumulación de agua en vías urbanas y evidenció limitaciones en el drenaje pluvial.

En el punto de control ubicado a 300 metros del puente La Achirana, el caudal promedio alcanzó los 180 metros cúbicos por segundo, con un pico estimado de 195 m³/s cuando el río se expandió en determinados tramos. Esta situación mantiene a Ica en alerta naranja, considerada de riesgo significativo.

El panorama es más delicado en la provincia de Pisco, donde el caudal del río llegó a 330 metros cúbicos por segundo, activando alerta roja. Agricultores de diversos distritos reportaron afectaciones en sus terrenos de cultivo debido al incremento del flujo.

Rosas también advirtió que en Palpa y Nasca las lluvias han mostrado un comportamiento inusual en los últimos años, incrementándose en zonas tradicionalmente secas. Indicó que se trabaja con el Gobierno Regional para impulsar un sistema de alerta temprana en una cuenca que abarca diez ríos, proyecto pendiente desde hace varios años.

Finalmente, el especialista cuestionó la ejecución de las obras de encauzamiento del río Ica, recordando que en 1998 el caudal superó los 600 metros cúbicos por segundo. Señaló que las intervenciones debieron proyectarse para soportar volúmenes mayores y advirtió que, de no culminarse adecuadamente, la ciudad podría enfrentar nuevamente un escenario de inundación.

