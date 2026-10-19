La sagrada imagen del Señor Crucificado de Chincha volvió a realizar su recorrido procesional por diversos sectores de la ciudad y alrededores. Desde la tarde de ayer cientos de moradores acudieron a la actividad religiosa que refuerza la fe y devoción al cristo protector del pueblo chinchano, que es llevado en anda para bendecir a la comunidad y recibir los homenajes que organizan familias, así como instituciones públicas y privadas.

Fe y devoción

Este año, la procesión salió del templo Santo Domingo de Guzmán, a las 5 de la tarde, siendo recibida por los devotos, que acompañaron el recorrido por la calle Santo Domingo, Junín, Chavín, la av. Andrés A. Cáceres, alejándose del centro de la ciudad para dirigirse al centro poblado El Tigre. Desde hoy comenzó su retorno pasando por Chavalina, el hospital San José y continuó hasta ingresar al óvalo Grocio Prado para seguir a la Plaza Mayor.

La población estuvo presente, siguiendo la procesión hasta el último tramo del recorrido procesional. El cristo en la cruz, tras una tarde, noche y una mañana retornó al templo Santo Domingo de Guzmán. Cabe indicar que la sagrada imagen al año sale dos veces en procesión, el primero en la festividad de Semana Santa y el segundo en octubre, tradición religiosa que reúne a cientos de devotos.

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