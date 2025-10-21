Ayer por la noche, a las 7:00 p.m., se dio inicio al primer recorrido procesional del Señor de Luren por las calles del centro de Ica. El trayecto, acompañado por miles de personas con velas, estampas religiosas, cánticos y objetos simbólicos, recorrió avenidas emblemáticas como Nasca, Piura, Cutervo, San Martín, Libertad, Grau y Ayacucho, además del tradicional ingreso al colegio San Luis Gonzaga y la Agencia Agraria.

Masiva devoción

Este recorrido se prolongará hasta hoy martes 21 de octubre, estimando más de 16 horas de procesión ininterrumpida. Durante este tiempo, los fieles caminan junto a la imagen, rezando, cantando y agradeciendo.

Las calles fueron decoradas por los propios vecinos, muchos de ellos instalados con altares, alfombras florales o imágenes del Señor de Luren en sus puertas y balcones. La ciudad entera se transforma: puestos de venta religiosa, agrupaciones musicales y un inusual pero acogedor bullicio que da vida a la noche iqueña.

Está programado que hoy martes 21, a las 11:00 a.m., se celebre la Solemne Eucaristía en honor al Señor de Luren. Este acto religioso marcará la culminación del primer recorrido procesional y será presidido por autoridades eclesiásticas y civiles. Posteriormente, la imagen será trasladada nuevamente a su santuario.

Este evento congrega cada año a miles de devotos, reafirmando la profunda tradición religiosa y cultural que representa el Señor de Luren para la provincia de Ica.

La festividad culminará con el segundo recorrido procesional, programado para el domingo 26 de octubre a la 1:00 p.m., marcando el cierre oficial del mes morado en Ica. Esta celebración, profundamente arraigada en el corazón del pueblo iqueño, representa uno de los eventos religiosos más significativos del sur del país.

