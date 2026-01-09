Un sismo de 5.3 grados de magnitud se registró la tarde del jueves 9 de enero a las 4:36 p.m. (hora local) en la provincia de Palpa, región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su reporte sísmico N.º 2026-0023.

Temblor en la zona

El movimiento tuvo una profundidad de 48 kilómetros y se localizó a 27 kilómetros al sur de la ciudad de Palpa, con coordenadas aproximadas de -14.76 de latitud y -75.27 de longitud. La intensidad percibida en la zona fue de III a IV en la escala de Mercalli, lo que corresponde a un temblor leve a moderado, con posibilidad de que algunas personas hayan sentido vibraciones y objetos en reposo hayan oscilado ligeramente.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas heridas, aunque las autoridades locales recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de seguridad ante réplicas, que suelen ocurrir luego de este tipo de sismos.

Entre las recomendaciones se incluyen: mantenerse alejados de estructuras en mal estado, evitar utilizar ascensores y mantener a mano un botiquín de emergencia.

El IGP y Defensa Civil monitorean la zona para evaluar posibles impactos y alertar sobre cualquier eventualidad, instando a la población a estar atenta a comunicados oficiales.

