El consejo directivo de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chincha emitieron un pronunciamiento tras el asesinato de Roxana Félix Carbajal, esposa del promotor de eventos Roberto Rospigliosi, ocurrido en el campo ferial.

Pronunciamiento gremial

El gremio considera que ante la gravedad de los hechos de sangre y falta de garantías reales para la seguridad pública “consideramos pertinente y necesario que las autoridades municipales y los organizadores evalúen la cancelación o reprogramación de las actividades públicas masivas y festivas programada por el aniversario provincial”.

Asimismo, exigen una investigación rigurosa para que el crimen no quede en la impunidad. Por su parte, el municipio emitió un comunicado en el que exhorta a la policía “exhaustiva y oportuna investigación” para identificar a los responsables.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO