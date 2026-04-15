Una ola de solidaridad se hizo sentir en Pisco y diversas ciudades del país, logrando reunir el apoyo necesario para concretar la operación de César Mansilla, conocido como “Pulserita Kids”.

Con emoción y gratitud, familiares y organizadores confirmaron que la intervención médica fue posible gracias al aporte conjunto de ciudadanos, colectivos y diversas instituciones que se sumaron a esta causa.

Estado de salud

Entre los actores clave destacaron la Asociación de Payasos y Colegas Independientes, artistas provinciales, así como el personal médico de una reconocida clínica, quienes brindaron no solo respaldo económico, sino también acompañamiento humano en todo el proceso. Asimismo, el rol de los medios de comunicación fue fundamental para amplificar el llamado y movilizar la ayuda solidaria en distintos sectores de la población.

Si bien la operación representa un paso decisivo, los organizadores señalaron que el proceso de recuperación continúa y con ello nuevos gastos relacionados al postoperatorio y el sostenimiento de su familia.

En ese sentido, reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener el apoyo, destacando que la unión y empatía demostradas hasta ahora han sido determinantes para alcanzar este primer objetivo.

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