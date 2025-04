La aplicación del suero fisiológico defectuoso causó múltiples muertes en el Perú. Ante ello desde el Ministerio de Salud se iniciaron acciones, retirando por completo el producto de todos los establecimientos de salud. En la región se ha informado que el mencionado lote de suero del Laboratorio Medifarma no ha ingresado a centros de salud, hospitales, ni clínicas de Ica.

Realizan operativos

“En cuanto a la región Ica estamos garantizado que este lote 2123624 del producto cloruro de sodio 9% no se encuentra en los establecimientos del sector público, llámese hospitales, centros, puestos de salud, así como la Red de Salud Ica”, declaró la directora de fiscalización, control y vigilancia sanitaria de la Diresa Ica, Q.F. Rosario Gonzales de la Cruz.

Añadió que la institución del sector Salud, realiza constantes operativos en conjunto con la Fiscalía y agentes municipales, interviniendo de manera inopinada en farmacias y boticas privadas, entre otros.

“Hemos realizado un operativo conjunto con la Fiscalía, Policía y Municipalidad del Distrito de Parcona, en los establecimientos farmacéuticos privados, con la verificación y no hemos encontrado el lote del producto observado, asimismo continuamos con la verificación en aquellos establecimientos del sector privado (farmacias y boticas), tampoco hemos encontrado a la fecha este lote de producto observado”, agregó.

Sostuvo que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que completó el retiro del lote de suero fisiológico defectuoso fabricado por Medifarma, “El ministro de salud mencionó que a nivel nacional del lote observado no se encuentra en ningún establecimiento de salud pública (hospital, puestos y centro de salud) y por EsSalud tampoco se encuentra ese producto, decirle a la población iqueña, que mantengan la calma, como autoridades de salud, estamos realizando las acciones de control y vigilancia, verificando in situ los establecimientos privados, ya que en los públsico está garantizado al 100% que no vamos a encontrar ese número de lote, puesto que no ha sido comercializado”, finalizó.

