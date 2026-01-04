​Con la finalidad de garantizar la operatividad de servicios de salud, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, acompañado del Mg. Javier Muñante Valle,realizó una visita inopinada al hospital Antonio Skrabonja de Pisco.

La inspección técnica busca asegurar que el nosocomio cuente con el equipamiento, insumos y personal necesario para responder con eficiencia a la demanda de los asegurados.

Disponibilidad de medicamentos

Durante el recorrido, las autoridades supervisaron las áreas de emergencia, farmacia, laboratorio y hospitalización dónde conversó directamente con el personal asistencial y los pacientes, evaluando de primera mano los tiempos de espera y la disponibilidad de medicamentos.

Asimismo sostuvo una reunión estratégica con el cuerpo médico, escuchando sus necesidades para optimizar los procesos asistenciales.

​Al finalizar la jornada, el Dr. Roberto Almeida enfatizó: “Nuestra prioridad absoluta es el bienestar de nuestros pacientes asegurados”.

