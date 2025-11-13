Un sismo de magnitud 4.0 remeció la madrugada del miércoles 12 de noviembre la zona alta de la provincia de Pisco, en la región Ica. El movimiento se produjo a las 6:43 a.m. y tuvo su epicentro a 36 kilómetros al norte del distrito de Huáncano, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La profundidad del evento sísmico fue de 92 kilómetros.

Caída de rocas

El temblor fue percibido de forma leve por los habitantes de las localidades cercanas, aunque generó momentos de preocupación entre los pobladores. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales, de acuerdo con la información preliminar de la Municipalidad Distrital de Huáncano.

Conductores que transitaban por la ruta Pisco–Huáncano informaron sobre la caída de pequeñas rocas en algunos tramos de la carretera, lo que provocó una ligera interrupción del tránsito durante las primeras horas del día.

Cabe señalar que Pisco y la región Ica se encuentran en una zona de alta actividad sísmica. Los especialistas recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y tener lista una mochila de emergencia, así como participar en los simulacros.

VIDEO RECOMENDADO