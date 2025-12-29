A las 8 de la mañana con 9 minutos de ayer se sintió un movimiento sísmico en la provincia de Chincha. Las personas que aprovechaban el domingo para descansar unas horas más tuvieron que salir de sus casas producto del temblor que tuvo una magnitud de 4.8, con epicentro en San Vicente en la ciudad de Cañete.

Fuerte temblor

Pasado el evento los chinchanos retornaron a sus actividades, no presentándose en las primeras horas seguidas otro hecho similar.

Defensa Civil recomienda a la población que en caso de sismo ubique las zonas seguras ya sea en su vivienda, centro de trabajo o estudio, no correr ni empujar durante la evacuación y de encontrarse en la calle la sugerencia es que acudan a un área abierta, alejándose edificios y postes.

VIDEO RECOMENDADO