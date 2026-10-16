Integrantes del sindicato de trabajadores con discapacidad realizaron una protesta en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Ica para exigir que las autoridades cumplan los compromisos asumidos con este sector y hagan respetar la ordenanza municipal que ampara sus demandas laborales.

Medida de lucha

Durante la manifestación, Dora Alicia Torres Huamán, promotora activa de los derechos de las personas con discapacidad, cuestionó la falta de respuestas concretas por parte de los funcionarios municipales y pidió al alcalde provincial, Carlos Reyes, intervenir para atender sus reclamos. La representante sostuvo que, pese a contar con una ordenanza vigente, hasta el momento no se habría logrado una solución a sus demandas.

Torres Huamán manifestó que los integrantes de la organización llevan aproximadamente dos años en pie de lucha y no han obtenido la autorización que esperan para desarrollar sus actividades laborales.

De acuerdo con lo señalado durante la protesta, la organización está conformada por 48 trabajadores que se dedican a diferentes actividades, entre ellas la elaboración de artesanías y otros productos. Sus integrantes reclaman oportunidades para trabajar y cuestionan que, pese a la existencia de una disposición municipal, sus pedidos continúen sin ser atendidos.

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