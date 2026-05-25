Un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Nasca terminó en una tragedia luego de que un adolescente identificado como Navide Francisco Alarcón Chumbile, de 17 años, falleciera horas después de ser trasladado de emergencia al hospital. El caso ha generado indignación por la demora en la atención de los servicios de emergencia.

Muerte violenta

El hecho se registró ayer por la mañana en la intersección de la avenida Circunvalación con la calle Fermín del Castillo, donde una camioneta cerrada de placa D5U-582, conducida por Juan Pablo Castro Rejas, impactó contra la motocicleta, por causas que son materia de investigación policial. Producto del fuerte choque, el adolescente salió despedido y quedó tendido en la vía con la cabeza rota y emanando abundante sangre.

Vecinos y transeúntes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia; sin embargo, según testigos, la compañía de bomberos y una ambulancia del hospital de Nasca no habrían llegado con la rapidez esperada, lo que generó preocupación en la zona. Los agentes de Serenazgo trasladaron al herido en una unidad municipal hacia el hospital.

En el hospital le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneal. Pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas, confirmándose su deceso la noche del 24 de mayo.

La noticia generó una fuerte reacción de indignación entre familiares, amigos y vecinos, quienes cuestionan la demora en la respuesta de emergencia. Su madre, Raquel Chumbile Andía, denunció públicamente que el tiempo de espera habría sido determinante en el desenlace fatal.

Asimismo, la familia expresó su malestar por las demoras en el proceso de levantamiento del cuerpo, indicando que no se habría podido realizar de inmediato la necropsia de ley debido a la ausencia del fiscal durante el fin de semana, lo que retrasó la entrega del cuerpo para su velatorio.

Según su familia, el adolescente había sido admitido recientemente en la universidad UTP, donde debía iniciar estudios superiores, lo que ha intensificado el dolor de sus allegados.

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