Momentos de tensión se vivieron en la peligrosa curva de la avenida Las Américas, en Pisco, cuando un tráiler de placa AXU-824 impactó violentamente contra un poste de alta tensión, provocando su destrucción y dejando sin suministro eléctrico a un amplio sector del centro de la ciudad durante varias horas. El accidente generó alarma entre vecinos y conductores que transitaban por la zona al momento del siniestro.

Brutal choque

De acuerdo con testimonios de residentes y videos captados por los propios vecinos, el conductor habría realizado maniobras erráticas antes del choque, impactando contra postes, rozando viviendas derribando sombras e incluso desplazándose de un carril a otro pese a la presencia de un sardinel central de considerable altura. Ante el temor de que intentara abandonar el lugar, varios pobladores corrieron tras la unidad y lograron intervenir al chofer, bajándolo del vehículo para evitar una posible fuga.

Según la consulta vehicular de la SUNARP, la unidad siniestrada tendría como propietario a la empresa HIFERMEL S.A.C. Como consecuencia del accidente, el conductor sufrió lesiones en la cabeza y fue atendido en el lugar por efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes brindaron los primeros auxilios.

Efectivos de la Policía Nacional permanecieron en la zona realizando las investigaciones correspondientes y resguardando el área debido al riesgo generado por la caída de la infraestructura eléctrica. En tanto, personal de Electro Dunas desplegó cuadrillas de emergencia para reemplazar los 4 postes dañados y restablecer el servicio de energía eléctrica, que afectó a miles de usuarios en diversos sectores de la ciudad de Pisco.

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