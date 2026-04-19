Transportistas y conductores que circulan diariamente por la avenida San Martín, en la ciudad de Ica, denunciaron el pésimo estado en que se encuentra esta importante vía, la cual presenta numerosos forados a lo largo de la calzada, obligando a los vehículos a realizar maniobras peligrosas para evitar daños mecánicos o accidentes.

Vías deterioradas

Durante la inspección se evidenció que gran parte de la avenida luce visiblemente deteriorada, con huecos de gran tamaño que afectan el tránsito vehicular en una zona de alto flujo. Conductores de autos, motocicletas y unidades de transporte público señalaron que el mal estado de la pista no solo perjudica sus vehículos, sino que representa un serio riesgo para la seguridad vial, especialmente en horas de mayor congestión.

La denuncia cobra mayor relevancia en medio del discurso de reactivación turística impulsado por autoridades locales, más aún tras la reciente visita de la Miss Universo Fátima Bosch a la provincia. Mientras se promueve a Ica como destino turístico, ciudadanos cuestionan que vías principales como la avenida San Martín y zonas emblemáticas como la Huacachina continúen mostrando abandono, pistas dañadas y acumulación de residuos sólidos.

Los transportistas exigieron a la Municipalidad Provincial de Ica intervenir de manera urgente en la reparación y mantenimiento de esta avenida, advirtiendo que la falta de atención podría desencadenar accidentes y seguir deteriorando la imagen de la ciudad ante visitantes y turistas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO