Con la colocación de la primera piedra, se dio inicio a la construcción del Complejo Deportivo San Isidro, un proyecto impulsado bajo la modalidad de obras por impuestos, que busca recuperar un espacio abandonado por más de tres décadas y convertirlo en un centro de desarrollo deportivo para toda la región.

Apuestan por el deporte

El proyecto beneficiará a más de 17 mil habitantes y dotará a la población de una infraestructura segura, inclusiva y moderna, con estándares técnicos actualizados. El nuevo complejo contará con una piscina semiolímpica de 50 metros, cinco losas deportivas múltiples, una cancha de fútbol con graderías, pista de atletismo, áreas de calistenia y juegos recreativos, además de un gimnasio y espacios de alojamiento para deportistas de otras regiones.

Durante la ceremonia, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, destacó la importancia de retomar obras deportivas que la población esperaba hace décadas.

“Este complejo ha estado entre 30 y 40 años abandonado, y hoy estamos apostando por el deporte y por los jóvenes. Queremos que Ica vuelva a ser semillero de campeones”, expresó la autoridad regional.

El gobernador explicó que la inversión supera los 72 millones de soles y que el proyecto forma parte de un plan regional para cerrar la brecha en infraestructura deportiva.

“En San Isidro vamos a construir una piscina semiolímpica de 50 metros que Ica necesita para sacar campeones, cinco canchas múltiples, gimnasio, pista de atletismo y espacios para alojamiento. También en el Complejo Santa María estamos invirtiendo más de 50 millones y lo inauguraremos entre abril y mayo del 2026. Esto es para el pueblo de Ica y para los deportistas de Ica”, sostuvo Hurtado.

Según el cronograma oficial, el Complejo Deportivo San Isidro tiene prevista su culminación para agosto de 2026. Actualmente, maquinaria pesada ya realiza labores de demolición y retiro de escombros en la zona, marcando el inicio formal de los trabajos.

Durante el acto protocolar, el Círculo de Periodistas Filial Ica entregó una medalla de reconocimiento al gobernador regional en representación de la prensa local, como muestra de respaldo a la promoción del deporte y la recuperación de espacios públicos.

VIDEO RECOMENDADO