Pasado el mediodía, se reportó un caso de ahogamiento múltiple en la playa Malecón de Pisco, que involucró a una familia conformada por tres adultos y dos menores de edad. La rápida intervención de los salvavidas, con el apoyo de ciudadanos que se encontraban en el lugar, permitió evitar una tragedia y rescatar a las personas que eran arrastradas por la corriente.

Emergencia en el mar

De acuerdo con testigos, el grupo se encontraba dentro del mar cuando, de manera repentina, fue jalado hacia una zona más profunda, generando momentos de desesperación. Los gritos de auxilio alertaron tanto a los salvavidas como a otros visitantes, quienes colaboraron para sacar a los afectados hasta la orilla.

Vecinos de la zona explicaron que algunas partes de la playa presenta un cambio brusco en el relieve submarino, ya que luego de un tramo relativamente plano existe un hundimiento que sorprende a los bañistas, especialmente a quienes no saben nadar. Indicaron además que esta condición se habría intensificado tras el terremoto del año 2007.

Tras el rescate, los cinco integrantes de la familia fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir la evaluación médica correspondiente. Finalmente, los veraneantes y residentes solicitaron mayor presencia de salvavidas y personal de serenazgo durante los fines de semana, debido a la alta concurrencia de personas que acuden a la playa en busca de recreación.

