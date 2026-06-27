La creciente preocupación por los hechos delictivos en el distrito de Paracas, estaría llevando a la población a tomar acciones por cuenta propia ante lo que consideran una insuficiente respuesta frente a la inseguridad ciudadana. Esta situación quedó evidenciada tras la intervención de dos presuntos delincuentes acusados de sustraer equipos informáticos de una vivienda en el sector de Santa Cruz.

Retención vecinal

Según información preliminar, personal de Serenazgo de Paracas, con el apoyo de vecinos de la zona, logró reducir a uno de los presuntos implicados luego de que fuera señalado por haber ingresado a una vivienda para apoderarse de una laptop. La rápida reacción de los pobladores permitió ubicar a los sospechosos y recuperar los objetos que habrían sido sustraídos.

Sin embargo, la indignación de los vecinos estuvo a punto de desencadenar consecuencias mayores. Testigos indicaron que un grupo de pobladores intentó tomar represalias contra los intervenidos, llegando incluso a trasladarlos hacia el ingreso principal de Pueblo Nuevo de Santa Cruz con la intención de aplicar un castigo ejemplar por cuenta propia.

La tensión aumentó cuando una turba enardecida pretendía atar a los presuntos delincuentes para escarmentarlos públicamente. No obstante, la llegada de efectivos de la Policía Nacional permitió controlar la situación y trasladar a los sujetos, junto con los bienes recuperados, a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley.

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