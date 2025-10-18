Con velas, pancartas y rostros llenos de indignación y tristeza, decenas de personas se congregaron la noche de ayer en la Plaza de Armas de Ica para participar en una vigilia en memoria de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido artísticamente como “Trvko”.

El joven rapero y activista fue asesinado por un disparo durante las protestas del 15 de octubre en Lima, presuntamente a manos de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) vestido de civil.

Muerte violenta

Ruiz Sáenz, de 32 años, era un reconocido exponente del movimiento hip hop local y activista por los derechos sociales. Su muerte ha generado una ola de indignación entre colectivos artísticos, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, quienes también aprovecharon la jornada para exigir justicia por otras víctimas de la represión policial en protestas pasadas.

Según el informe oficial del levantamiento del cadáver, Ruiz Sáenz falleció debido a un impacto de bala en el tórax. El joven fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se confirmó su deceso, y posteriormente derivado a la Morgue Central de Lima para las diligencias de ley.

Eduardo deja en la orfandad a un hijo de 9 años. Su figura ha sido reivindicada por la comunidad cultural y activista, que lo recuerda no solo por su música, sino por su compromiso con las luchas sociales.

