Clamor de Justicia

Amigos y colegas del músico Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como "Trvko", realizan un plantón en el lugar donde el joven rapero de San Martín de Porres falleció.

Plantón por Eduardo Ruiz

Colegas del rapero piden identificar a todos los responsables de su muerte

Dolor

Lamentan muerte de “Trvko”, el músico asesinado por disparo de policía Luis Magallanes, según autoridad PNP

Exigen justicia

Colegas de Eduardo Ruiz, el rapero de San Martín de Porres que murió durante la marcha del 15 de octubre, destacan su talento.

Dolor por pérdida

Familia y amigos de “Trvko” claman justicia tras su muerte en protestas

Piden justicia

Familiares y amigos describieron al artista como "un chico bueno"

Cercado de Lima

Amigos y colegas del músico Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como "Trvko", lo recuerdan

Punto clave de investigación

Falleció tras recibir un disparo de arma de fuego, efectuado por el suboficial Luis Magallanes, según confirmó la PNP

Punto clave de investigación

Testigos aseguran que cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el suboficial Luis Magallanes, de la Dirincri, disparó a quemarropa contra el músico Eduardo Ruiz.

Confirmación Institucional

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, durante la conferencia donde confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, y no un agente Terna, es el autor del disparo mortal contra el joven rapero.

