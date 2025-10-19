El Ministerio de Cultura (Mincul) expresó sus condolencias por el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, conocido como el músico ‘Trvko’, quien perdió la vida durante las movilizaciones sociales ocurridas el pasado miércoles 15 de octubre.

El Mincul instó a la unidad y al respeto constitucional en un momento de inestabilidad política tras el cambio de gobierno.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio de Cultura lamentó la muerte del artista y extendió sus condolencias a la familia y a la sociedad. El pronunciamiento incluyó un mensaje que subraya la necesidad de estabilidad democrática.

“El dolor nos recuerda que solo la paz y el respeto a la Constitución nos dará la estabilidad para una democracia sólida. Entendemos que la paz se construye a través del diálogo urgente con todo el sector cultural: gremios, organizaciones y ciudadanía”, indicó el Mincul.